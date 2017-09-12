Отклонено
подтверждение бесконтактной оплаты с телефона
В настоящий момент не реализовано никакой защиты от несанкционированного использования бесконтактной оплаты через мобильное приложение.
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При утере/краже телефона злоумышленник получает полный доступ к средствам и может свободно совершать покупки на сумму менее 1000 руб. При этом из-за отсутствия телефона оперативно связаться с Банком для блокировки карт не удастся.
В Android Pay защита реализована с помощью необходимости ввода пина/ключа на экране блокировки. Это не удобно, так как нужно при каждом включении телефона вводить пин/ключ, это надоедает. Именно из-за этого я, например от Android Pay отказался. Более того, я стал пользоваться вашей картой как основной, именно из-за того, что не нужно пользоваться блокировкой экрана, это очень удобно.
Однако хотелось бы иметь возможность защитить свои средства от несанкционированного использования.
Идеальный вариант:
1) повседневном режиме бесконтактная оплата не активна
2) перед оплатой запускаем приложение, вводим пин/ключ
3) возможность бесконтактной оплаты активируется, прикладываем телефон к терминалу, платеж проходит
4) возможность бесконтактной оплаты блокируется до нового ввода пина/ключа
Данный алгоритм поможет держать возможность проведения оплаты под контролем, защитит от кражи денег при потере телефона, и от несанкционированного сканирования в общественных местах.
Комментарии 4
Приносим извинения. Не сохранили комментарий. При необходимости можно войти в приложение и отключить бесконтактную оплату на устройстве, что аналогично предложенному Вами способу.
слишком далеко идти в настройки, в повседневности такой вариант не удобен. Кроме того, то что вы предлагаете, это отключение/подключение услуги, зачем так далеко копать?
Нужен просто функционал явного подтверждения транзакции пользователем.
Данный вопрос регулярно возникает в обзорах и ситуация с безопасностью неоднозначна.
Например вот статья от Лаборатории Касперского
https://www.kaspersky.ru/blog/contactl...rity/8608/
Вы пожалуйста не горячитесь, рассмотрите всё-таки вопрос с разработчиками