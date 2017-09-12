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Отклонено

подтверждение бесконтактной оплаты с телефона

В настоящий момент не реализовано никакой защиты от несанкционированного использования бесконтактной оплаты через мобильное приложение.

При утере/краже телефона злоумышленник получает полный доступ к средствам и может свободно совершать покупки на сумму менее 1000 руб. При этом из-за отсутствия телефона оперативно связаться с Банком для блокировки карт не удастся.



В Android Pay защита реализована с помощью необходимости ввода пина/ключа на экране блокировки. Это не удобно, так как нужно при каждом включении телефона вводить пин/ключ, это надоедает. Именно из-за этого я, например от Android Pay отказался. Более того, я стал пользоваться вашей картой как основной, именно из-за того, что не нужно пользоваться блокировкой экрана, это очень удобно.



Однако хотелось бы иметь возможность защитить свои средства от несанкционированного использования.

Идеальный вариант:

1) повседневном режиме бесконтактная оплата не активна

2) перед оплатой запускаем приложение, вводим пин/ключ

3) возможность бесконтактной оплаты активируется, прикладываем телефон к терминалу, платеж проходит

4) возможность бесконтактной оплаты блокируется до нового ввода пина/ключа



Данный алгоритм поможет держать возможность проведения оплаты под контролем, защитит от кражи денег при потере телефона, и от несанкционированного сканирования в общественных местах.



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