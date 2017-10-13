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Аватар Ярослав
13.10.2017 11:09 #
Отклонено

Страница регистрации требует доработки

Как разработчик разработчикам говорю - страница регистрации ужасная. Я так и не смог зарегистрироваться через стандартную форму. Во первых, страница загружается очень долго, тем более у меня ноутбук. Видимо из-за того, что выпадающий список городов тупо в html забит. Зачем загружать их все сразу, если пользователю нужен только один? Может лучше аяксом сделать? во вторых, капча не всегда загружается. Приходится перезагружать эту долгую страницу. В третьих, я так и не смог сделать подходящий пароль. Жаловался, что нет символов в верхнем регистре (но они были). В общем, плюнул я и зарегался через gmail, хоть и не хотелось.
2

Комментарии 2

pqline
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Спасибо за пост!
Страница регистрации у нас сейчас новая. Выражаем надежду на комфортную работу с нашим сайтом.
pqline
#
22.03.2018 в 15:44 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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