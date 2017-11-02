Подписаться на идею
Server
(Server)
Принято
Прямые инвестиции в ИП Uber
Здравствуйте!
0
Итак, сейчас Тинькофф запускает проект с Uber, где водители становятся индивидуальными предпринимателями.
Предлагаю реализовать портал, где клиенты банка смогут инвестировать в их деятельность. Это может быть фонд или конкретные заявки от водителей. Как то - ремонт, ТО или покупка новго автомобиля.
Соответственно, что нужно для инвестора:
1. Страховка на случай пропажи или банкротства ИП (Тинькофф Страхование?)
2. Информация об инвестиции - на что, какой процент, регулярность выплат
3. Автоматическая выплата налогов с полученного дохода и юридическая поддержка
Что нужно водителю (ИП):
1. Пониженная ставка
2. Интерфейс для проведения платежей или их автоматическое списание со счета
3. Защита от несанкционированного взыскания
Риски Тинькофф может минимизировать путем установки систем мониторинга на авто, участвующие в данной программе (как вариант - временно, до сбора статистики).
Причем, если качественно реализовать сервис, инвестор может даже и не знать настоящего имени водителя (только в случае форсмажора не урегулированного банком эта информация может быть раскрыта). Как вариант - фонды ремонта, обновления автопарка и пр.
Вариантов масса и это новый вид прямых инвестиций. Без бумажных расписок и биржи.
Комментарии 4
Благодарим за предложение, возьмем на заметку.