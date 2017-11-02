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Аватар Server (Server)
02.11.2017 13:26 #
Принято

Прямые инвестиции в ИП Uber

Здравствуйте!

Итак, сейчас Тинькофф запускает проект с Uber, где водители становятся индивидуальными предпринимателями.
Предлагаю реализовать портал, где клиенты банка смогут инвестировать в их деятельность. Это может быть фонд или конкретные заявки от водителей. Как то - ремонт, ТО или покупка новго автомобиля.

Соответственно, что нужно для инвестора:
1. Страховка на случай пропажи или банкротства ИП (Тинькофф Страхование?)
2. Информация об инвестиции - на что, какой процент, регулярность выплат
3. Автоматическая выплата налогов с полученного дохода и юридическая поддержка

Что нужно водителю (ИП):
1. Пониженная ставка
2. Интерфейс для проведения платежей или их автоматическое списание со счета
3. Защита от несанкционированного взыскания

Риски Тинькофф может минимизировать путем установки систем мониторинга на авто, участвующие в данной программе (как вариант - временно, до сбора статистики).

Причем, если качественно реализовать сервис, инвестор может даже и не знать настоящего имени водителя (только в случае форсмажора не урегулированного банком эта информация может быть раскрыта). Как вариант - фонды ремонта, обновления автопарка и пр.

Вариантов масса и это новый вид прямых инвестиций. Без бумажных расписок и биржи.
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Комментарии 4

Server
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Вполне вероятный сценарий, при наличии открытой статистики о доходах водителя - инвестор просто будет получать процент какое-то время или до того момента, как будет произведено погашение основного тела долга. Еще один плюс для ИП - повышенная гибкость в условиях кредитования.
Тинькофф Банк
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02.11.2017 в 18:56 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Благодарим за предложение, возьмем на заметку.
Тинькофф Банк
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03.11.2017 в 19:49 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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