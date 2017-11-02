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Принято

Прямые инвестиции в ИП Uber

Здравствуйте!



Итак, сейчас Тинькофф запускает проект с Uber, где водители становятся индивидуальными предпринимателями.

Предлагаю реализовать портал, где клиенты банка смогут инвестировать в их деятельность. Это может быть фонд или конкретные заявки от водителей. Как то - ремонт, ТО или покупка новго автомобиля.



Соответственно, что нужно для инвестора:

1. Страховка на случай пропажи или банкротства ИП (Тинькофф Страхование?)

2. Информация об инвестиции - на что, какой процент, регулярность выплат

3. Автоматическая выплата налогов с полученного дохода и юридическая поддержка



Что нужно водителю (ИП):

1. Пониженная ставка

2. Интерфейс для проведения платежей или их автоматическое списание со счета

3. Защита от несанкционированного взыскания



Риски Тинькофф может минимизировать путем установки систем мониторинга на авто, участвующие в данной программе (как вариант - временно, до сбора статистики).



Причем, если качественно реализовать сервис, инвестор может даже и не знать настоящего имени водителя (только в случае форсмажора не урегулированного банком эта информация может быть раскрыта). Как вариант - фонды ремонта, обновления автопарка и пр.



Вариантов масса и это новый вид прямых инвестиций. Без бумажных расписок и биржи.

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