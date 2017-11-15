Подписаться на идею Михаил (MisHel64)

Отклонено

Извенения

Несколько утомляет постоянно выслушивать извинения от ваших консультантов. При этом складывается впечатление, что никаких выводов сотрудники банка из обращений клиентов которым предоставили не достоверную информацию, не позволили своевременно воспользоватся сервисом, или причинили другие неудобства... Все ограничивается "извините" и повторяется изо дня в день.

По этому предлагаю: в месте с формальным "извините" за доставленные неудобства" выплачивать обратившимся пострадавшим клиентам 100р за каждое "причиненное неудобство". Согласитесь, сумма смешная. А деньги брать из заработной платы сотрудников того отдела, по чьей вине были причинены эти неудобства. Тогда у сотрудников появится материальный стимул работать качественнее, и не допускать "доставленных неудобств".

0