Ждет рассмотрения

Небольшие просьба по Интернет-банку для юрлиц

Добрый день!

С 2005 г. работаю с Авангардом и как юрлицо и как физик. Спасибо большое за развитие продуктов банка и, ИБ в частности!



Небольшие просьбы по ИБ для юрлиц:

1. В разделе "История депозитов" при выводе таблицы депозитов за определенный период добавить строку "всего" для ячеек "Начислено%" и "Выплачено%". Так будет удобнее смотреть суммарную статистику за период.

2. Иногда оперативно нужно посмотреть оборот за период по внешним переводам "с" или "на" р\c. И если в этом периоде были депозитные операции, то приходится брать дополнительно калькулятор. Было бы здорово в выписках и отчетах за период, при выводе формы, добавить чек-бокс, позволяющий включать/выключать вывод оборотов по депозитам и резервированиям.



СПАСИБО!





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