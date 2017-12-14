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Аватар Александр (alexandr.ru)
14.12.2017 15:08 #
Ждет рассмотрения

Предупреждение о комиссии за операцию

Хотелось бы при операциях в мобильной версии и онлайн-версии получать уведомление если операция требует удержания комиссии
(например - перевод кредитных средств с карту на карту -299 руб. )
2

Комментарии 2

alexandr.ru
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кстати в смс -сообщениях тоже нет информации о комиссии по операции
polandr76
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Да, было бы здорово получать предупреждение о комиссии за операцию. А то оплачиваешь штраф с кредитной карты, а потом еще по 299 руб. за каждую оплату снимают
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