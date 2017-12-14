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Ждет рассмотрения

Предупреждение о комиссии за операцию

Хотелось бы при операциях в мобильной версии и онлайн-версии получать уведомление если операция требует удержания комиссии

(например - перевод кредитных средств с карту на карту -299 руб. )

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