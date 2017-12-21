Ждет рассмотрения

Сделайте ЭЦП для физлиц для интернет-банка или скретч-карты.

Я ваш заёмщик, я физлицо. Брала потребкредит, который сейчас выплачиваю. Всё бы ничего, но мобильное приложение и интернет-банк у меня не работают из-за привязки к номеру телефона и СМС-кодов. Номер телефона у меня работает только на звонки и пропуск трафика. А услуги СМС и ММС у меня нет, не предусмотрено договором, да вообще они не безопасны. Поэтому и не приобретаю симку с возможностью СМС-сообщений. Зная вся эту телекоммуникационную кухню с технической стороны, я не доверю СМС-паролям и СМС-каналу свои денежные средства даже под угрозой смерти. На мой взгляд пора бы отказаться от СМС-паролей, как от отжившего свой век чего-то старого и дряхлого. Способ этот не безопасен и ненадёжен. Насчёт небезопасности говорю как акционер телекоммуникационной компании AT&T Inc и вообще человек, занимающийся информационной безопасностью (хобби такое у меня).



У меня есть расчётный счёт в ВТБ 24, кредитка, валютные счета, накопительный счёт и есть генератор паролей, который по сути является неквалифицированной усиленной ЭЦП. Работает без сотовой сети и интернета.

У меня есть счета в ЮниКредит Банке, там подтверждения проходят при помощи карты сеансовых ключей. Система выдаёт сообщение "Введите код № такой-то", нужно взять карту сеансовых ключей, стереть защитный слой напротив номера кода и ввести в окне. Никаких СМС и мобильников нет. Старенькая, но тоже надёжная технология.



0