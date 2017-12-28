Здравствуйте, Некоторые банки, например Альфа-банк, предлагают постоянные категории повышенного кэш-бека.
Прилагаю ссылку
на конкурирующее предложение. Считаю, что и вам нужно ввести что-то подобное.
Так банк для категории рестораны предлагает 5% cash back и это умно, ведь все мы в обеденное время кушаем и приятно за это получать бонусы. У вас же фиксированной категории повышенного кэш-бека нету и вашим клиентам приходится пользоваться для оплаты тех или иных покупок разными картами. А почему бы не сделать шажок на встречу к клиентам?
Простой пример: когда у Тинькофф повышенный кэш-бек на категорию кино, то оплачиваю покупки ею, в противном случае пользуюсь для оплаты картой Яндекс.Денег, которая время от времени тоже подкидывает категории повышенного кэш-бека.
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