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Ждет рассмотрения

Перевод в другой банк с кредитной карты через CBOL

Господа, сейчас сделать перевод в сторонний банк по шаблону с кредитной карты можно только через сотрудника Ситифон. Реализуйте, пожалуйста, эту опцию в интернет банке CBOL.

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