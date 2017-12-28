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Аватар SeaSon
28.12.2017 17:37 #
Ждет рассмотрения

Перевод в другой банк с кредитной карты через CBOL

Господа, сейчас сделать перевод в сторонний банк по шаблону с кредитной карты можно только через сотрудника Ситифон. Реализуйте, пожалуйста, эту опцию в интернет банке CBOL.
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