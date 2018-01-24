Добавить подсказки в интернет-банке

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Ждет рассмотрения

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Сегодня в ИБ писал ответ на запрос службы финмониторинга, сопутствующий блокировке счета. Предложенная страница не имеет желательных комментариев по количеству символов текста (не более 1000), форматов файлов для прикрепления (только doc, xls, pdf, не архив) и их размера (не более 70МБ). Знание деталей (очевидных и не очень) сэкономило бы не мало времени мне, другим пользователям, а также сотрудникам банка. Спасибо за внимание.

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