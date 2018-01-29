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Аватар иван (kol_ivan_se)
29.01.2018 17:55 #
Реализовано

Услуга позволяющая покупать с кредитной карты в рассрочку.

Есть удачная услуга перенос баланса при которой банк позволяет погасить кредит или кредитную карту фактически позволяет обналичить счет кредитной карты с последующим возвратом конечно. Неплохо было бы создать похожую услугу когда клиент раз в год, как и при переносе баланса, мог бы оплатить товар в ТСП и получить возможность рассрочку на возврат потраченной суммы банку на 6-12 месяцев .
3

Комментарии 3

Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Благодарим за идею. В банке есть специальные предложения от партнеров, в рамках которых можно приобрести товар в рассрочку. Не исключаем, что в дальнейшем реализуем отдельную услугу.
Тинькофф Банк
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30.01.2018 в 12:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Тинькофф Банк
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01.05.2018 в 12:14 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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