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Реализовано

Услуга позволяющая покупать с кредитной карты в рассрочку.

Есть удачная услуга перенос баланса при которой банк позволяет погасить кредит или кредитную карту фактически позволяет обналичить счет кредитной карты с последующим возвратом конечно. Неплохо было бы создать похожую услугу когда клиент раз в год, как и при переносе баланса, мог бы оплатить товар в ТСП и получить возможность рассрочку на возврат потраченной суммы банку на 6-12 месяцев .

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