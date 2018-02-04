Зарплатный проект + Мобильный банк = Умный зарплатный проект

Поток информации в зарплатном проекте не меняется уже много лет: предприятие передаёт зарплатный список, банк зачисляет средства на счета работников. Есть ли решение, выгодное предприятию, удобное работнику и которое давало бы конкурентное преимущество в борьбе за клиента банку? Достаточно добавить к каждой строке зарплатного списка расчетный листок работника, и затем показывать его в мобильном приложении банка. Работник получит разъяснения о своей зарплате “не отходя от кассы”. Как следствие, снизится количество обращений работников в бухгалтерию. Банк сможет предложить работнику свои продукты и сервисы, подобранные точнее. На мой взгляд, использование хорошо защищённых мобильных приложений банков как канала передачи информации от предприятия к работнику и чуть более тесная интеграция бизнес процессов банка и работодателя способны принести выгоду всем участникам процесса и сделать жизнь работников комфортнее и лучше.
В одном из популярнейших приложений это могло бы выглядеть так:
Подробный анализ преимуществ, особенностей и защиты информации приведен ниже
Предпосылки:
* Практически каждый работник пользуется мобильным банком на своём смартфоне.
* Программное обеспечение банка позволяет загружать и показывать в мобильном приложении дополнительные данные, например, расчетные листки работников.
* Предприятие доверяет банку и его системе защиты данных и использует мобильное приложение зарплатного банка как канал распространения информации для своих работников.
* Банк предоставляет возможность более тесной интеграции бизнес процессов с предприятием в рамках зарплатного проекта.
Преимущества работодателя:
* Снижение количества обращений работников в бухгалтерию/ОЦО предприятия по поводу расчету зарплаты. Расчетный листок в мобильном приложении банка содержит достаточно информации, чтобы развеять все сомнения работника и обращаться только по настоящим ошибкам.
* Автоматическое соблюдение требования статьи 136 ТК РФ об обязанности работодателя извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы за соответствующий период.
* Рост лояльности и доверия работников к работодателю за счет повышения прозрачности взаиморасчетов. Наполнение листка информацией определяется работодателем во результатам эксплуатации решения, детализация может быть повышена в моменты перехода на новые системы оплаты труда, при организационных изменениях, в периоды экономических кризисов.
* Защита от случайных/намеренных ошибок в расчетах зарплаты. Искусственный интеллект банка подключается по согласованию.
Преимущества работника:
* Возможность сразу получить ответы на возникшие вопросы по заработной плате, “не отходя от кассы” в мобильном приложении банка.
* Удобство и уверенность, доверие работодателю.
* Предложение выгодных условий банковских продуктов вовремя и по делу.
* Сокращение раздражающих предложений от банка “невпопад”.
* Преимущества банка
* Увеличение продаж продуктов банка зарплатным клиентам.
* Удержание и привлечение новых корпоративных клиентов за счет новой функциональности зарплатного проекта, выгодной и предприятиям и работникам.
* Пользователь мобильного банка дольше пользуется приложением, не переключая внимание на другие источники информации, когда видит поступление своей зарплаты.
* Дополнительная защита предприятий зарплатного проекта от грубых ошибок расчетов и мошенничества.
Защита информации:
* Файл, содержащий суммы выплат и расчетные листки, передаётся в банк в зашифрованном виде. Подписывается электронной подписью.
* Данные расчетных листков хранятся в базе данных банка в зашифрованном виде.
* Работники банка не имеют доступа к данным расчетных листков, в том числе операторы call центров и администраторы баз данных.
* По согласованию с предприятием/работником доступ к расчетным листкам может быть предоставлен в обезличенном виде системам искусственного интеллекта для улучшения контекстного предложения продуктов банка работнику. Например, снижение ставки кредитования, страховые продукты по сниженным тарифам к отпуску, и т.п.
Запуск и эксплуатация:
* В месяц запуска возможен кратковременный рост обращений работников. Людям нравится пробовать всё новое и потребуется период адаптации.
* Экспериментальным путем данные расчетного листка и подробности расчетов должны быть адаптированы к аудитории, имеющей слабые представления о бухгалтерских тонкостях заработной платы.
* В периоды реорганизации, изменения систем оплаты труда, вступления в силу законодательных инициатив, количество информации для работников может быть увеличено.
* Банк предоставляет инструмент для исправления данных расчетных листков за любой период, в том числе их удаление, независимо от финансовой информации в зарплатных списках.
Оригинал статьи: LinkedIn Pulse
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