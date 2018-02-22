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Ждет рассмотрения

Дополнение в телеграм бот

Здравствуйте!

В разделе кредиты -платеж бота было бы здорово увидеть информацию не только о сумме след.платежа и остатка на счете, но и о сумме полного досрочного погашения.

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