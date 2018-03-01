Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Zhvlad
01.03.2018 18:30 #
Принято

Добавить в счета по подписке оплату услуг ЖКХ в СПб

Предлагаю в раздел Подписки добавить операторов приёма платежей за услуги ЖКХ в СПб.
Как минимум: ВЦКП (розовые квитанции), Петроэлектросбыт, Фонд Капитального Ремонта, УО Профсервис, квитанции от ВЦ Эллис.
Автоплатежи и регулярные платежи в Тинькове бесполезны для услуг ЖКХ: платеж каждый раз будет на одну и ту же сумму, но ведь суммы квитанций меняются.
В Москве можно оплачивать квитанции ЖКХ по подписке, появилась новая квитанция - пришло уведомление - одним кликом оплатил точную сумму квитанции. Сделайте так же в Санкт-Петербурге. Спасибо.
3

Комментарии 3

Тинькофф Банк
#
01.03.2018 в 18:34 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
#
30.03.2018 в 14:01 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Тинькофф Банк
#
Здравствуйте.

Благодарим за обратную связь. Пожелание взяли на заметку и передали ответственным. Если коллеги реализуют, функционал появится в личном кабинете.

С уважением,
Тинькофф Банк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.