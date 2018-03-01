Принято
Добавить в счета по подписке оплату услуг ЖКХ в СПб
Предлагаю в раздел Подписки добавить операторов приёма платежей за услуги ЖКХ в СПб.
3
Как минимум: ВЦКП (розовые квитанции), Петроэлектросбыт, Фонд Капитального Ремонта, УО Профсервис, квитанции от ВЦ Эллис.
Автоплатежи и регулярные платежи в Тинькове бесполезны для услуг ЖКХ: платеж каждый раз будет на одну и ту же сумму, но ведь суммы квитанций меняются.
В Москве можно оплачивать квитанции ЖКХ по подписке, появилась новая квитанция - пришло уведомление - одним кликом оплатил точную сумму квитанции. Сделайте так же в Санкт-Петербурге. Спасибо.
Комментарии 3
Благодарим за обратную связь. Пожелание взяли на заметку и передали ответственным. Если коллеги реализуют, функционал появится в личном кабинете.
С уважением,
Тинькофф Банк.