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Принято

Добавить в счета по подписке оплату услуг ЖКХ в СПб

Предлагаю в раздел Подписки добавить операторов приёма платежей за услуги ЖКХ в СПб.

Как минимум: ВЦКП (розовые квитанции), Петроэлектросбыт, Фонд Капитального Ремонта, УО Профсервис, квитанции от ВЦ Эллис.

Автоплатежи и регулярные платежи в Тинькове бесполезны для услуг ЖКХ: платеж каждый раз будет на одну и ту же сумму, но ведь суммы квитанций меняются.

В Москве можно оплачивать квитанции ЖКХ по подписке, появилась новая квитанция - пришло уведомление - одним кликом оплатил точную сумму квитанции. Сделайте так же в Санкт-Петербурге. Спасибо.



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