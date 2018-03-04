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Сделать блок "истории" в мобильном приложении скрываемым
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RuN@L_Sh
04.03.2018 10:35
#
Реализовано
Сделать блок "истории" в мобильном приложении скрываемым
Огромная плашка на треть экрана, очень раздражает.
Прошу вас сделать возможность ее отключать\скрывать\скрывать после просмотра.
7
Комментарии
7
сиротка
04.03.2018 12:02
#
очень поддерживаю))вместо этих рюшечек лучше функционалом заняться
1
amiluvatar
04.03.2018 12:41
#
Присоединяюсь. Когда на главном экране мобильного банка на экране в 6.44 дюйма еле еле влезает инфа о вкладе, а кроме нее только сумма на основной рублевой карте видна, это жесть.
1
otzhig
04.03.2018 12:51
#
мне не понятно зачем в мобильном банке некие "истории" с названиями: "умные будильники", "как побороть сон", "как больше успевать"
это что за помойка?
Отключите, пожалуйста!!!
1
plover
04.03.2018 14:56
#
Однозначно необходимо убрать "истории", они неприемлемы в банковском приложении: занимают место на экране телефона, занимают лишнюю память из-за увеличения объёма самого приложения, а также потребляют платный трафик. Банковское приложение - это БАНКОВСКОЕ приложение, а не инстаграм.
1
Тинькофф Банк
05.03.2018 11:55
#
Здравствуйте.
Благодарим за обратную связь. В ближайших планах не было изменений функционала, однако не исключаем реализации такой возможности в дальнейшем.
С уважением,
Тинькофф Банк.
0
Тинькофф Банк
05.03.2018 11:56
#
05.03.2018 в 11:56 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
0
Тинькофф Банк
24.04.2018 11:35
#
24.04.2018 в 11:35 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Реализовано»
1
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Комментарии 7
это что за помойка?
Отключите, пожалуйста!!!
Благодарим за обратную связь. В ближайших планах не было изменений функционала, однако не исключаем реализации такой возможности в дальнейшем.
С уважением,
Тинькофф Банк.