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Аватар RuN@L_Sh
04.03.2018 10:35 #
Реализовано

Сделать блок "истории" в мобильном приложении скрываемым

Огромная плашка на треть экрана, очень раздражает.
Прошу вас сделать возможность ее отключать\скрывать\скрывать после просмотра.
7

Комментарии 7

сиротка
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очень поддерживаю))вместо этих рюшечек лучше функционалом заняться
amiluvatar
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Присоединяюсь. Когда на главном экране мобильного банка на экране в 6.44 дюйма еле еле влезает инфа о вкладе, а кроме нее только сумма на основной рублевой карте видна, это жесть.
otzhig
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мне не понятно зачем в мобильном банке некие "истории" с названиями: "умные будильники", "как побороть сон", "как больше успевать"
это что за помойка?

Отключите, пожалуйста!!!
plover
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Однозначно необходимо убрать "истории", они неприемлемы в банковском приложении: занимают место на экране телефона, занимают лишнюю память из-за увеличения объёма самого приложения, а также потребляют платный трафик. Банковское приложение - это БАНКОВСКОЕ приложение, а не инстаграм.
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Благодарим за обратную связь. В ближайших планах не было изменений функционала, однако не исключаем реализации такой возможности в дальнейшем.

С уважением,
Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк
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05.03.2018 в 11:56 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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24.04.2018 в 11:35 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Реализовано»
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