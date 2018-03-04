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Реализовано

Сделать блок "истории" в мобильном приложении скрываемым

Огромная плашка на треть экрана, очень раздражает.

Прошу вас сделать возможность ее отключать\скрывать\скрывать после просмотра.

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