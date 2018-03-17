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17.03.2018 23:57 #
Отклонено

Сотрудничество с JCB

До 2017 года с платёжной системой JCB сотрудничало три банка: Связь-банк, Газпромбанк, и сибирский банк, о котором и близко никто не слышал. Однако настоящий момент времени Связь-банк приостановил выпуск дебетовых кобрендинговых карт системы JCB на неопределённый срок. Газпром же предлагает только и исключительно кредитные карты без беспроцентного периода, под крайне высокий процент, да и онлайн-банкинг Газпрома оставляет желать лучшего.

В связи с этим, а также принимая во внимание сотрудничество Тинькофф-банка с платёжной системой "Мир" предлагаю рассмотреть возможность заключение подобного соглашения с платёжной системой JCB.

С надеждой на реализацию,
3

Комментарии 3

Тинькофф Банк
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18.03.2018 в 02:31 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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30.03.2018 в 13:35 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

В ближайших планах не было сотрудничества с данной платежной системой. Благодарим за предложение, приняли во внимание.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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