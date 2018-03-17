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Отклонено

Сотрудничество с JCB

До 2017 года с платёжной системой JCB сотрудничало три банка: Связь-банк, Газпромбанк, и сибирский банк, о котором и близко никто не слышал. Однако настоящий момент времени Связь-банк приостановил выпуск дебетовых кобрендинговых карт системы JCB на неопределённый срок. Газпром же предлагает только и исключительно кредитные карты без беспроцентного периода, под крайне высокий процент, да и онлайн-банкинг Газпрома оставляет желать лучшего.



В связи с этим, а также принимая во внимание сотрудничество Тинькофф-банка с платёжной системой "Мир" предлагаю рассмотреть возможность заключение подобного соглашения с платёжной системой JCB.



С надеждой на реализацию,

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