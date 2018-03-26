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Аватар свободаотбанков
26.03.2018 00:57 #
Отклонено

КАРТЫ РАССРОЧКИ!

У кого какие карты рассрочки?
2

Комментарии 2

pqline
#
Добрый день!
Мы тут идеи собираем, а не вопросы... smile:)
pqline
#
25.04.2018 в 11:44 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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