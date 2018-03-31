Отклонено
Процент от покупок в Накопительный счет
У Тинькофф банка есть такой инструмент - Накопительные счета, когда ставишь цель, назначаешь ежемесячный платеж и к определенному сроку на счете скапливается сумма достаточная для покупки цели. Если я правильно понял, то пополнение цели возможно автоматически настроенными платежами в момент открытия счета.
3
Предлагаю сделать возможность, перевода процента с покупки на накопительный счет. Перевод выполняется с собственных средств, процент от величины покупки направляемый настраивается держателем карты, меняется допустим раз в месяц.
Для банка это хорошо тем, что больше денег будет оставаться в нем, конечно с одного пользователя, денег будет не много, но если масштабировать на количество пользователей, сумма наберется приличная.
Если такую функцию нельзя реализовать на накопительных счетах, я не отказался бы от нее и на обычном счете. Лично я бы пользовался такой функцией даже при таких низких процентах по вкладу как в Тинькофф-банке, не переводил бы вклад в банк с более высоким процентом по депозиту.
Комментарии 3
Благодарим за предложение. Если правильно Вас поняли, то речь о переводе кэшбэка за покупки. Банк выплачивает кэшбэк раз в месяц, при формировании счета-выписки. Сразу после начисления средства возможно перевести одной операцией на накопительный счет.
С уважением,
Тинькофф Банк.
Ну вот нет, вы меня не правильно поняли. Например, вот в тексте прямо указано.
[/I]Перевод выполняется с собственных средств,
Ни какой речи о кэшбэке нет. Собственные средства держателя карты, перечисляются со счета карты, на накопительный счет клиента.
С программой поощрений ни как не связана данная функция. Очень жаль что вы не смогли меня понять.