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Отклонено

Процент от покупок в Накопительный счет

У Тинькофф банка есть такой инструмент - Накопительные счета, когда ставишь цель, назначаешь ежемесячный платеж и к определенному сроку на счете скапливается сумма достаточная для покупки цели. Если я правильно понял, то пополнение цели возможно автоматически настроенными платежами в момент открытия счета.



Предлагаю сделать возможность, перевода процента с покупки на накопительный счет. Перевод выполняется с собственных средств, процент от величины покупки направляемый настраивается держателем карты, меняется допустим раз в месяц.



Для банка это хорошо тем, что больше денег будет оставаться в нем, конечно с одного пользователя, денег будет не много, но если масштабировать на количество пользователей, сумма наберется приличная.



Если такую функцию нельзя реализовать на накопительных счетах, я не отказался бы от нее и на обычном счете. Лично я бы пользовался такой функцией даже при таких низких процентах по вкладу как в Тинькофф-банке, не переводил бы вклад в банк с более высоким процентом по депозиту.

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