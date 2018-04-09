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Круглосуточные переводы без выходных.

Сбербанк оказывает услуги населению, выдаёт кредиты, принимает вклады и совершает переводы денежных средств. Но есть разница в оказании услуг, когда банк допустим выдает кредит то считаются все дни и выходные и праздники, а когда принимает и делает переводы со счетов и на счета своих клиентов, то нет! Допустим я вывел с какого либо кошелька или банка деньги себе на счет, в простые дни ты можешь их получить быстро, а в выходные и праздники ты их не получишь никогда, сбербанк отдыхает(!!!!!) и переводы видите ли делает в рабочие дни(!!!) Если так, то и в выходные дни не считайте кредитные деньги, а то деньги за переводы где то в выходные гуляют, а за кредит и в выходные и простые они снимают. Если вы оказываете услуги, и деньги клиента должны не "знать" ваших выходных и праздников, работать надо 24/7 круглосуточно, а пока 3-4 рабочих дня где то морозить деньги клиента это я считаю спекуляцией и использованием своего положения. Сделайте хотя бы разницу по скорости обслуживания карт, а то у вас и платина, голд и простые обслуживаются одинаково - ДОЛГО!

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