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Отклонено

пожелания к новому интерфейсу"Сбербанк Бизнес Онлайн"

Добрый день! Наша компания занимается внешнеэкономической деятельностью. В связи с вступлением в силу новой инструкции ЦБ РФ № 181-И изменились документы валютного контроля, предоставляемые клиентом в банк. Поэтому хотелось бы в новом интерфейсе:

1) иметь возможность распечатывать "уведомление о поступлении валютной выручки", предусмотренную инструкцией ЦБР 111-И

2) иметь возможность копировать ранее принятые банком документы валютного контроля - справки о подтверждающих документах - для создания новых

3) иметь возможность распечатывать принятые банком "сведения о валютных операциях" и копировать их для создания новых

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