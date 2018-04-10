Отклонено
пожелания к новому интерфейсу"Сбербанк Бизнес Онлайн"
Добрый день! Наша компания занимается внешнеэкономической деятельностью. В связи с вступлением в силу новой инструкции ЦБ РФ № 181-И изменились документы валютного контроля, предоставляемые клиентом в банк. Поэтому хотелось бы в новом интерфейсе:
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1) иметь возможность распечатывать "уведомление о поступлении валютной выручки", предусмотренную инструкцией ЦБР 111-И
2) иметь возможность копировать ранее принятые банком документы валютного контроля - справки о подтверждающих документах - для создания новых
3) иметь возможность распечатывать принятые банком "сведения о валютных операциях" и копировать их для создания новых
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