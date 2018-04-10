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Ждет рассмотрения

Ввести в заявление на частично досрочное погашение кредита поле с галочкой "В том числе сумма ежемесячного платежа"

Прошу ввести в заявление поле с возможностью проставления галочки напротив выражения: "В том числе сумма ежемесячного платежа по графику". Это выражение должно быть написано крупным жирным шрифтом, чтобы люди понимали, что сумму ЧДП (частично досрочное погашение) следует прямо в заявлении разбить на 2 суммы, или, не поставив галочку, человек должен понять, что надо бы внести сумму на счёт для списания и для погашения суммы по графику платежей. Не все понимают, что в сумме ЧДП не предусмотрена сумма по графику и попадают в ловушку из-за такой тонкости. Или, как вариант, сделать электронную форму, где написать заявление будет можно, а вот зарегистрировать и отослать пока не обозначишь в составе суммы ЧДП и сумму погашения по графику, или ЯВНО от такого обозначения откажешься, поставив галочку, например, в поле "В данную сумму ЧДП сумма погашения по графику не входит".

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