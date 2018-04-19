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Аватар иван (kol_ivan_se)
19.04.2018 21:51 #
Отклонено

Честный кэшбэк

Друзья сделайте честный кэшбек в 1% ! без округлений от 100 и до 100 р
3

Комментарии 3

lordkaho
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Ну так оно и было до 2014 года, а потом началась "економия".
Тинькофф Банк
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20.04.2018 в 11:16 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Не планировали изменений в условиях программы лояльности. Если примем такое решение, обязательно проинформируем.

Надеемся на понимание.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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