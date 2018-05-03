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Отклонено

Возможность видеть сумму кэшбека по каждой дополнительной карте

В мобильном приложении можно увидеть траты и начисленный кэшбек за операцию оплаты по каждой из дополнительных карт это неплохо, но полезно видеть и сумму кэшбека за расчетный период по каждой дополнительной карте.

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