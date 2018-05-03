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иван
(kol_ivan_se)
Отклонено
Возможность видеть сумму кэшбека по каждой дополнительной карте
В мобильном приложении можно увидеть траты и начисленный кэшбек за операцию оплаты по каждой из дополнительных карт это неплохо, но полезно видеть и сумму кэшбека за расчетный период по каждой дополнительной карте.
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Комментарии 3
Банк выплачивает кэшбэк по договору расчетной карты, в рамках которого обслуживает основную и дополнительные дебетовые карты. В кэшбэк за расчетный период входит вознаграждение как за покупки с помощью основной карты, так и с помощью дополнительных.
С уважением,
Тинькофф Банк.