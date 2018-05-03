Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар иван (kol_ivan_se)
03.05.2018 23:29 #
Отклонено

Возможность видеть сумму кэшбека по каждой дополнительной карте

В мобильном приложении можно увидеть траты и начисленный кэшбек за операцию оплаты по каждой из дополнительных карт это неплохо, но полезно видеть и сумму кэшбека за расчетный период по каждой дополнительной карте.
3

Комментарии 3

Тинькофф Банк
#
04.05.2018 в 00:41 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
#
16.05.2018 в 14:45 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
#
Здравствуйте.

Банк выплачивает кэшбэк по договору расчетной карты, в рамках которого обслуживает основную и дополнительные дебетовые карты. В кэшбэк за расчетный период входит вознаграждение как за покупки с помощью основной карты, так и с помощью дополнительных.

С уважением,
Тинькофф Банк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.