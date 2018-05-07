Подписаться на идею Роман (v132334)

Отклонено

Увеличить лимит на пополнение карты без комиссии, при погашении кредита наличными

При досрочном погашении кредита наличными, в том числе частичном, увеличить безкомиссионный лимит на пополнение карты в данном расчетном периоде на сумму внесенную для погашения кредита наличными.



Пояснения: внеся приличную сумму для досрочного погашения кредита, я практически больше не могу БЕСПЛАТНО пользоваться оперативными услугами банка в этом расчетном периоде. Последующее пополнение карты может привести ( а у меня привело) к превышению лимитов и взятию комиссии. Мне советуют пополнение через банкомат, но в моем городе-миллионнике их нет. Мне советуют пополнение через межбанковский перевод - но за это надо платить в стороннем банке комиссию, надо терять время на межбанковский перевод.

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