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Аватар Роман (v132334)
07.05.2018 16:51 #
Отклонено

Увеличить лимит на пополнение карты без комиссии, при погашении кредита наличными

При досрочном погашении кредита наличными, в том числе частичном, увеличить безкомиссионный лимит на пополнение карты в данном расчетном периоде на сумму внесенную для погашения кредита наличными.

Пояснения: внеся приличную сумму для досрочного погашения кредита, я практически больше не могу БЕСПЛАТНО пользоваться оперативными услугами банка в этом расчетном периоде. Последующее пополнение карты может привести ( а у меня привело) к превышению лимитов и взятию комиссии. Мне советуют пополнение через банкомат, но в моем городе-миллионнике их нет. Мне советуют пополнение через межбанковский перевод - но за это надо платить в стороннем банке комиссию, надо терять время на межбанковский перевод.
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Комментарии 3

Тинькофф Банк
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07.05.2018 в 17:00 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Тинькофф Банк
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16.05.2018 в 14:16 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Для пополнения дебетовой карты без комиссии специалисты рекомендовали актуальные варианты. Не планировали изменений тарифного плана в предложенном ключе, однако коллеги в разовом порядке нашли вариант для решения вопроса, о чем сообщили в письме на контактный адрес электронной почты.

Благодарим за понимание.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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