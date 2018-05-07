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Роман
(v132334)
Отклонено
Увеличить лимит на пополнение карты без комиссии, при погашении кредита наличными
При досрочном погашении кредита наличными, в том числе частичном, увеличить безкомиссионный лимит на пополнение карты в данном расчетном периоде на сумму внесенную для погашения кредита наличными.
3
Пояснения: внеся приличную сумму для досрочного погашения кредита, я практически больше не могу БЕСПЛАТНО пользоваться оперативными услугами банка в этом расчетном периоде. Последующее пополнение карты может привести ( а у меня привело) к превышению лимитов и взятию комиссии. Мне советуют пополнение через банкомат, но в моем городе-миллионнике их нет. Мне советуют пополнение через межбанковский перевод - но за это надо платить в стороннем банке комиссию, надо терять время на межбанковский перевод.
Комментарии 3
Для пополнения дебетовой карты без комиссии специалисты рекомендовали актуальные варианты. Не планировали изменений тарифного плана в предложенном ключе, однако коллеги в разовом порядке нашли вариант для решения вопроса, о чем сообщили в письме на контактный адрес электронной почты.
Благодарим за понимание.
С уважением,
Тинькофф Банк.