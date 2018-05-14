Подписаться на идею Игорь Золотницкий

Отклонено

Дизайн пластиковых карт

Скучно ходить с одной и той же картой из года в год.

Предлагаю ввести услугу смены карты с определенной периодичностью, например, раз в 3 месяца в приложении выбираешь понравившийся дизайн и тебе привозят новую свежую карту. При этом есть основная, к которой привязаны услуги такси, магазины приложений, музыка, чтобы в них не перезаполнять каждый раз реквизиты, она лежит дома.

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