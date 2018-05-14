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Аватар Игорь Золотницкий
14.05.2018 08:40 #
Отклонено

Дизайн пластиковых карт

Скучно ходить с одной и той же картой из года в год.
Предлагаю ввести услугу смены карты с определенной периодичностью, например, раз в 3 месяца в приложении выбираешь понравившийся дизайн и тебе привозят новую свежую карту. При этом есть основная, к которой привязаны услуги такси, магазины приложений, музыка, чтобы в них не перезаполнять каждый раз реквизиты, она лежит дома.
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Комментарии 2

Тинькофф Банк
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14.05.2018 в 08:44 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Сейчас в банке есть возможность сменить дизайн карты на один из доступных. В приложении пока не планируем реализовывать выбор дизайна. Регулярная смена карты в условленный срок также не предусмотрена, так как клиент может выпустить дополнительную карту в отличном от основной карты дизайне по обращению в банк в любое время, при этом основная останется нетронутой.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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