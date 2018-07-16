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На рассмотрении

Выбирать счёт с которого идёт погашение кредита

Сейчас к каждому кредиту открывается отдельный дебетовый счёт, с которого идёт погашение. Регулярно переводить деньги на этот текущий счёт неудобно. Особенно неудобно, если несколько кредитных продуктов.

Предложение: реализовать выбор клиентом счёта погашения самостоятельно (через отделение или интернет банк). Гораздо удобнее погашать кредит с дебетовой карты или счёта "доступный", на которых есть деньги без дополнительных переводов. Это удобнее клиенту и уменьшает вероятность просрочки.

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