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Аватар Александр (AlexanderG)
16.07.2018 12:04 #
На рассмотрении

Выбирать счёт с которого идёт погашение кредита

Сейчас к каждому кредиту открывается отдельный дебетовый счёт, с которого идёт погашение. Регулярно переводить деньги на этот текущий счёт неудобно. Особенно неудобно, если несколько кредитных продуктов.
Предложение: реализовать выбор клиентом счёта погашения самостоятельно (через отделение или интернет банк). Гораздо удобнее погашать кредит с дебетовой карты или счёта "доступный", на которых есть деньги без дополнительных переводов. Это удобнее клиенту и уменьшает вероятность просрочки.
2

Комментарии 2

MTS Bank
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Добрый день, Александр!
Вы уже сейчас можете выбирать счёт, с которого будет происходить погашение кредита.
Для этого нужно настроить периодическое перечисление с любого удобного Вам счёта в Интернет банке или написать заявление на подкрепление счёта в нашем офисе.
Если вам необходима подробная консультация о том, как воспользоваться предложенными способами погашения, напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения.
MTS Bank
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18.07.2018 в 15:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
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