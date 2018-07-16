На рассмотрении
Выбирать счёт с которого идёт погашение кредита
Сейчас к каждому кредиту открывается отдельный дебетовый счёт, с которого идёт погашение. Регулярно переводить деньги на этот текущий счёт неудобно. Особенно неудобно, если несколько кредитных продуктов.
2
Предложение: реализовать выбор клиентом счёта погашения самостоятельно (через отделение или интернет банк). Гораздо удобнее погашать кредит с дебетовой карты или счёта "доступный", на которых есть деньги без дополнительных переводов. Это удобнее клиенту и уменьшает вероятность просрочки.
Комментарии 2
Вы уже сейчас можете выбирать счёт, с которого будет происходить погашение кредита.
Для этого нужно настроить периодическое перечисление с любого удобного Вам счёта в Интернет банке или написать заявление на подкрепление счёта в нашем офисе.
Если вам необходима подробная консультация о том, как воспользоваться предложенными способами погашения, напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения.