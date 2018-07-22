Принято

Подбор карт для пенсионеров

По-моему, назрела тема: банки всё чаще предлагают пенсионные карты МИР - везде с разными "конфетками"-плюсами и минусами.

Когда я выбирала для себя карту, то обращала внимание на следующее:

1) бесплатное СМС-оповещение (а как же - тратить и не знать, сколько денег осталось; и не платить же за это из своей пенсии!);

2) кэшбек за самое частое использование карты (для меня это покупки в супермаркетах, а не обед в ресторанах или приобретение ювелирных украшений или модной одежды в дорогих бутиках);

3) неплохо было бы получать еще и процент на остаток (на случай, если израсходую за месяц не всю пенсию и что-то будет накапливаться).

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