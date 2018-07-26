На рассмотрении

Добавьте комментарий при переводе

Здравствуйте. Уже не раз оставляла вопрос в чате и на горячей линии. Очень прошу добавить в интернет-банке поле для ввода комментария при переводе денег внутри своих счетов. При переводе денег на карту клиента тинькова есть ведь поле "сообщение получателю", так почему нельзя добавить такое же поле, когда переводишь деньги например с накопительного счета на карту или наоборот? В виде комментария. Например, "на оплату садика", "на подарок отложили", "за квартиру заплатить". Самому что бы была возможность несколько слов написать. А то приходится "бухгалтерию" в блокноте вести, записывать какие деньги, откуда, куда потратить.

Или сразу при переводе или после какая-нибудь кнопочка "добавить комментарий" появлялась бы.

Очень надеюсь, что меня услышат, у вас ведь хорошие программисты, и им не составит труда сделать это. Уверена, это многим

пригодилось бы.

Спасибо!



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