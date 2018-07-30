Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар e28r04a66
30.07.2018 17:23 #
Отклонено

Предложение по карте.

Предлогаю увеличить сумму на карте и безпроцентный период 100 дней и снятие налички без прцентов.
2

Комментарии 2

Тинькофф Банк
#
Здравствуйте.

Возможность увеличения кредитного лимита банк рассматривает индивидуально по результатам анализа множества факторов. Увеличение по запросу не предусмотрено.

Что касается срока беспроцентного периода и снятия наличных без процентов - пока в планах нет, однако не исключаем изменений в будущем. Пожалуйста, следите за обновлением новостей.

Благодарим за предложение!

С уважением,
Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк
#
30.07.2018 в 17:30 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.