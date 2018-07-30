Предложение по карте.

Тинькофф Банк 30.07.2018 17:30 # Здравствуйте. Возможность увеличения кредитного лимита банк рассматривает индивидуально по результатам анализа множества факторов. Увеличение по запросу не предусмотрено. Что касается срока беспроцентного периода и снятия наличных без процентов - пока в планах нет, однако не исключаем изменений в будущем. Пожалуйста, следите за обновлением новостей. Благодарим за предложение! С уважением, Тинькофф Банк. 0
Комментарии 2
Возможность увеличения кредитного лимита банк рассматривает индивидуально по результатам анализа множества факторов. Увеличение по запросу не предусмотрено.
Что касается срока беспроцентного периода и снятия наличных без процентов - пока в планах нет, однако не исключаем изменений в будущем. Пожалуйста, следите за обновлением новостей.
Благодарим за предложение!
С уважением,
Тинькофф Банк.