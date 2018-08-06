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Аватар shipki1965
06.08.2018 16:49 #
Реализовано

Лояльнее относится к потенциальным вкладчикам-негражданам РФ

Ранее я был гражданином одной европейской страны и постоянным клиентом Совкомбанка. Теперь, когда стал оформлять гражданство РФ, получив вид на жительство и выйдя из прежнего гражданства, оказалось я не могу оформить вклад. Не понимаю, в чем закавыка?
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Комментарии 2

Роман Мазетов
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Добрый день!
Спасибо за Ваш отклик и проявленное доверие к нашему Банку!
Подскажите, а когда и где Вы пытались открыть вклад, могли бы также представиться (ФИО и ДР) в личном сообщении с цитатой Вашего вопроса?
Роман Мазетов
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30.08.2018 в 14:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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