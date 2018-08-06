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Реализовано

Лояльнее относится к потенциальным вкладчикам-негражданам РФ

Ранее я был гражданином одной европейской страны и постоянным клиентом Совкомбанка. Теперь, когда стал оформлять гражданство РФ, получив вид на жительство и выйдя из прежнего гражданства, оказалось я не могу оформить вклад. Не понимаю, в чем закавыка?

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