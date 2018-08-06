Реализовано
Лояльнее относится к потенциальным вкладчикам-негражданам РФ
Ранее я был гражданином одной европейской страны и постоянным клиентом Совкомбанка. Теперь, когда стал оформлять гражданство РФ, получив вид на жительство и выйдя из прежнего гражданства, оказалось я не могу оформить вклад. Не понимаю, в чем закавыка?
2
Комментарии 2
Спасибо за Ваш отклик и проявленное доверие к нашему Банку!
Подскажите, а когда и где Вы пытались открыть вклад, могли бы также представиться (ФИО и ДР) в личном сообщении с цитатой Вашего вопроса?