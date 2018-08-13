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На рассмотрении

Привязка собственных дополнительных карт к другим номерам телефонов

Сейчас дополнительные карты, выпущенные на держателя основной карты или без указания владельца, жестко привязываются к контактному номеру. Однако же в целях безопасности удобнее пользоваться дополнительной картой, привязанной к другому номеру телефона, который не используется в повседневной жизни. Даже если телефон/сим-карта будет потерян или украден, восстановить доступ в ИБ по дополнительной карте с его помощью будет невозможно.

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