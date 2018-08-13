На рассмотрении
Привязка собственных дополнительных карт к другим номерам телефонов
Сейчас дополнительные карты, выпущенные на держателя основной карты или без указания владельца, жестко привязываются к контактному номеру. Однако же в целях безопасности удобнее пользоваться дополнительной картой, привязанной к другому номеру телефона, который не используется в повседневной жизни. Даже если телефон/сим-карта будет потерян или украден, восстановить доступ в ИБ по дополнительной карте с его помощью будет невозможно.
2
Комментарии 2
Благодарим за идею. Направим ее коллегам на рассмотрение. Исключать изменений в будущем не будем, следите за новостями.
С уважением,
Тинькофф Банк.