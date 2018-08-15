Если переходить в ветку форума, выбрав в столбце "Обновление" последнее сообщение, то переход осуществляется к последнему сообщению.
Можете сообщить подробнее о возникших сложностях и вариантах их решения, которые вы видите.

До вашего ответа оставим идею "На рассмотрении".