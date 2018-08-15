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На рассмотрении

Почему меня не автоматом НЕ перебрасывает на непрочитанные сообщения в ветке.

Мелочь, но нереально бесит. Я подписан на тему, хочу прочитать новые сообщения, захожу в ветку и опа.. я на первой странице из 500!!! Далее я жму на страницу 500 и глазами ищу те сообщения, которые еще не читал. Друзья 21 век на дворе, сделайте автоматический переброс на страницу с НЕпрочитанными постами. Если считаете, что это фантастика, я готов вам дать ссылку на форум, где это прекрасно реализовано.

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