Подписаться на идею RuN@L_Sh

Отклонено

Повышенные лимиты для владельцев брокерских счетов

Думаю, банк получил урок на недавнем резком росте rub\usd и вовремя ввел безлимитное пополнение карт через свои банкоматы.

Тарифы с 21 августа тому пример - банк подсчитал и понял как много денег проходит мимо и уходит в других брокеров из-за сложности пополнения.

Я же предлагаю пойти дальше и для клиентов на тарифном плане "трейдер" ввести и безлимитное пополнение и безлимитиное снятие средств в своих банкоматах в размере средств, поступивших с брокерского счета .



Плюсы - больше людей перейдут на тп с ежемесячной платой 590р\мес, больше новых клиентов из-за удобства ввода и вывода средств, номрально работающий РЕЦИКЛИНГ в аппаратах и меньшие затраты на инкассацию.

Минусы - надо будет следить за транзитчиками , да ;(

2