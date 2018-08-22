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Аватар RuN@L_Sh
22.08.2018 09:59 #
Отклонено

Повышенные лимиты для владельцев брокерских счетов

Думаю, банк получил урок на недавнем резком росте rub\usd и вовремя ввел безлимитное пополнение карт через свои банкоматы.
Тарифы с 21 августа тому пример - банк подсчитал и понял как много денег проходит мимо и уходит в других брокеров из-за сложности пополнения.
Я же предлагаю пойти дальше и для клиентов на тарифном плане "трейдер" ввести и безлимитное пополнение и безлимитиное снятие средств в своих банкоматах в размере средств, поступивших с брокерского счета.

Плюсы - больше людей перейдут на тп с ежемесячной платой 590р\мес, больше новых клиентов из-за удобства ввода и вывода средств, номрально работающий РЕЦИКЛИНГ в аппаратах и меньшие затраты на инкассацию.
Минусы - надо будет следить за транзитчиками , да ;(
2

Комментарии 2

Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Изменений в части условий по снятию наличных средств не планировали. Если таковые будут, обязательно сообщим на сайте банка. Благодарим за обратную связь.

С уважением,
Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк
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22.08.2018 в 12:25 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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