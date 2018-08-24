На рассмотрении

Мне очень нравится программа "Польза" банка Хоум кредит. Среди партнёров банка много интересных предложений, правда, по большей части специальными предложениями можно воспользоваться при покупках в интернете. Тем не менее, иногда появляется возможность получить повышенный кэшбэк и при покупках оффлайн. Например, для некоторых клиентов есть спец предложения в сети магазинов "Лента". Лично мне его не досталось, да особо и не надо, потому что в ленте практически не бываю. А, вот, сеть "Пятёрочка", например, посещаю регулярно. Брали бы неплохо, если бы банк договорился о повышенном кэшбэке в этой сети, тем более, что на данный момент практически только там я ещё вынужден использовать карту другого банка, поскольку по его картам получаю 2,5% спасибо.Буду весьма рад, если банк сочтет возможным реализовать предложенную идею.