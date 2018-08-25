Ждет рассмотрения

отражение в отчетах ИБ МСС кода по карточным операциям

В связи с тем, что многие клиенты имеют карты с кэш-беком ( как в рублях так и в милях) и начисление этого вознаграждения часто зависит от категории получателя платежа неплохо бы организовать трансляцию МСС кодов продавцов в ИБ картхолдеров. Это избавит сотрудников банка от разбирательств о корректности начисления кэш-бека и повысит лояльность клиентов.

Учитывая что операторы ГЛ видят этот код ,то полагаю что операция не слишком трудоемкая , тем более что некоторые банки давно практикуют такое.

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