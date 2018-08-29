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Выделять в ИБ/МБ операции, по которым положен кэшбек

Идея заключается в том, чтобы клиент банка знал из чего складывается его кэшбек по тратам за расчетный месяц.

На текущий момент (август 2018) в "старом" ИБ МТСа если получить выписку с карты по прошедшему месяцу, то там будет раскладка сумм по категориям. Но совершенно непонятно, какие операции вошли в ту или иную категорию, а соответственно сложно отфильтровать те операции, за которые кэшбек не положен.

Поэтому предложение - обозначить бонусируемые операции или величиной КБ, или специальным знаком, что эта операция вошла или не вошла в число бонусируемых.

Как вариант, можно отображать выписку с дополнительным столбцом.

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