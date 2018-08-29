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Принято

Предложение по программе лояльности по карте «Халва»

На данный момент действуют крайне привлекательные условия по начислению кешбека по карте «Халва» и в таком виде карта безусловно попадает в топ карт с кешбеком и ПНО. С 1 января условия изменятся и карта станет менее интересна, чтобы это предотвратить я предлагаю оставить:



Кешбек на покупки за счет собственных средст вне партнерской сети (без использования систем мобильных платежей) - 1% (как и сейчас)

Кешбек на покупки за счет собственных средст в партнерской сети (без использования систем мобильных платежей) - 2% (в идеале 3 % как и сейчас)



Также было бы интересно введение категорий для кешбека на выбор пусть даже не с 5% кешбеком, а с 3% например, но это поможет конкурировать с другими картами и избежать оттока клиентов после окончания акции с повышенным начислением кешбека в 12% у партнеров при оплате телефоном.











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