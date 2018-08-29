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На рассмотрении

Не показывать (дать возможность скрыть) неактуальные баннеры в приложении Халва

В приложении на главной странице показываются баннеры в разделах "Попробуйте" и "Акции и скидки".

Например, мне сейчас в "Попробуйте" показывается баннер "Подключить ApplePay" (кстати, надо писать раздельно), хотя карта уже подключена к Apple Pay и на телефоне, и на часах. А в разделе "Акции и скидки" на первом месте отображается совершенно неинтересная мне акция, но скрыть этот баннер я не могу. Дайте возможность скрывать неинтересные баннеры, а вместо них показывайте другие.

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