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Аватар иван (kol_ivan_se)
31.08.2018 00:49 #
Отклонено

Честный кэшбек с кредитной карты тинькофф платинум с любой суммы.

Это все понятно про кэшбек с полных 100р и что это стимулирует оплачивать большие суммы за раз. Из-за этой хитрой идеи ваших маркетологов мы клиенты не чего не получаем за покупки менее 100р.Но теряете и вы свой процент от покупок так как все покупки менее 100р приходится оплачивать картой сбера по которой я хоть какие то фантики получаю. С удовольствием платил бы кредитной тинькофф но увы кэшбека нет с маленьких сумм .Предлогаю кэшбек с любых сумм для кредитных карт тинькофф банка.
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Комментарии 2

Тинькофф Банк
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31.08.2018 в 02:37 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Начисление вознаграждения по программе лояльности действительно подразумевает 1% от суммы операции с округлением до целого числа в меньшую сторону. Не исключаем, что в будущем банк внесет изменения в текущий порядок, но пока не планировали. Надеемся на понимание и благодарим за обратную связь.

С уважением,
Тинькофф Банк.
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