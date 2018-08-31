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Отклонено

Честный кэшбек с кредитной карты тинькофф платинум с любой суммы.

Это все понятно про кэшбек с полных 100р и что это стимулирует оплачивать большие суммы за раз. Из-за этой хитрой идеи ваших маркетологов мы клиенты не чего не получаем за покупки менее 100р.Но теряете и вы свой процент от покупок так как все покупки менее 100р приходится оплачивать картой сбера по которой я хоть какие то фантики получаю. С удовольствием платил бы кредитной тинькофф но увы кэшбека нет с маленьких сумм .Предлогаю кэшбек с любых сумм для кредитных карт тинькофф банка.

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