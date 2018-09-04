Интеграция банка с сервисами для ведения бюджета

В Т-Ж часто проскакивают статьи про фин. грамотность, про семейный и личный бюджет, про то как нужно тратить деньги чтобы не жить от зарплаты до зарплаты, или накопить денег на какую-нибудь крупную покупку. Пришло время задуматься о тех, кто так или иначе принял ваши советы и решил использовать их в своей жизни.
Речь пойдет о сервисах для ведения бюджета и о юзер-экспириенсе. У меня на самом деле чудовищное количество знакомых, которые в тот или иной отрезок своей жизни решили приводить свои финансы в порядок, все они начинали пользоваться различным мобильным ПО для отслеживания расходов, и 99% из них потом это постепенно забрасывало, так как им становилось попросту лень вбивать транзакции. В случае приложений на андроиде проблема ещё как-то решается с помощью автоматического парсинга входящих СМС, но выбравшим яблочную продукцию остается лишь грустно вбивать всё ручками. Лично я и разбор СМСок считаю довольно плохим и небезопасным решением. Сердца требуют перемен.
Перемены эти не так давно представил сервис бюджетирования YNAB, они со своей стороны запустили API позволяющее сторонним сервисам читать и писать из личного бюджета транзакции, считывать доступный остаток по категориям трат, и многое другое.
(Если это сообщение таки прорвётся до технических специалистов, вот ссылочка на API https://api.youneedabudget.com
)
Казалось бы, всё супер, генерируй токен, и пиши транзакции прямо в API. Но опять натыкаемся на проблему - на iOS мы никак не можем взять данные транзакций для того чтобы отправить их на это API, а для дроида - ну, остается только опять парсить СМС и всё это теряет какой-либо смысл. Остаётся только банк. Высокая финансовая грамотность это круто, высокая финансовая грамотность ваших собственных клиентов - это ещё круче. Приятный юзер-экспириенс в делах бюджета, пусть и с помощью сторонних инструментов сыграет на руку и вам и нам(клиентам).
С другой стороны, завязываться на отдельно-взятый сервис типа YNAB тоже довольно странно, во-первых не все пользуются именно им, во-вторых - не все могут им пользоваться, так как он вообще платный, и не каждому такое интересно, ну и в конце концов, кто-то привык к другому ПО. Решение может придти с неких промежуточных сервисов - допустим что-то типа IFTTT. Отличный хаб так сказать, данные о транзакциях можно направлять туда, а юзер уже сам будет решать как и с помощью чего и куда их перенаправить.
Это всё детали, не сомневаюсь, что ваши технические специалисты сами смогут найти хорошее решение для этой задачи. Задача же довольно проста - обеспечить доступ к транзакциям из-вне. Чтобы моя покупка в магазине помимо пуш-уведомления прилетала мне куда-то ещё, в читаемом формате. Такая возможность позволит коммьюнити самостоятельно создать любые интеграции во всевозможные сервисы которые так или иначе касаются личных финансов.
Заранее спасибо за ответ, было бы интересно услышать ваше мнение по этому поводу.
Комментарии 2
Считаем идея отличная и не должна остаться без внимания. Учитывая ее удобство для клиентов.
Уже направили информацию в ответственное подразделение. Спасибо, что помогаете улучшать сервис!
С уважением,
Тинькофф Банк.