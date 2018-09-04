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Принято

Ипотека для своих

Добрый день! Очень нужна была ипотека, р/с и все обороты по счету в вашем банке(Т.е.доход 100% подтвержден), но ИП меньше 2-х лет, предложение от банков партнеров только с первоначальным взносом 40%- это очень много! Пришлось брать в другом банке. Подумайте о продукте по ипотеке со взносом хотя бы 20% для клиентов у которых счет в вашем банке!

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