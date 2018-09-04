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Аватар Lisionk
04.09.2018 20:34 #
Принято

Ипотека для своих

Добрый день! Очень нужна была ипотека, р/с и все обороты по счету в вашем банке(Т.е.доход 100% подтвержден), но ИП меньше 2-х лет, предложение от банков партнеров только с первоначальным взносом 40%- это очень много! Пришлось брать в другом банке. Подумайте о продукте по ипотеке со взносом хотя бы 20% для клиентов у которых счет в вашем банке!
3

Комментарии 3

Lisionk
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Тинькофф Банк лучший банк для ИП и физ.лиц из тех, что приходилось сотрудничать( 6 банков), кроме ипотечного кредита для ИП со сроком регистрации менее 2-х лет. Максимальная лояльность к клиенту, как по карте физ.лица, так и ИП - 24/7 чат или 8-800... почти всегда максимально коррекная информация( человеческий фактор никто не отменял). Всегда, даже в нестандартных ситуациях ( если не противоречит ФЗ входят в положение Клиента И пытаються помочь. Сразу видно, что управленцы это предприниматели и нет "бюрократической зашторинности". Отличная команда управленцев и сотрудников. Самые низкие комиссии по работе с наличностью и самый простой вариант работы с онлайн- банком. Это банк в телефоне! Никаких очередей, неквалифицированных стажеров консультантов! Обслуживание быстро, легко и просто! Очень многим банкам нужно поучиться такой работе.
Тинькофф Банк
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05.09.2018 в 00:29 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Тинькофф Банк
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Здравствуйте.

Благодарим за обратную связь. Направили на рассмотрение. Все же напрямую ипотечным кредитованием не занимаемся, поэтому многое зависит от партнеров.
Спасибо, что помогаете улучшать сервис!

С уважением,
Тинькофф Банк.
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