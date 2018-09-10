Ждет рассмотрения

Убрать наконец двойную конвертацию при оплате на некоторых сайтах

Проблеме уже не один год, и конкуренты ее давно решили, а Хоум Кредит не может.

Суть, покупаешь авиабилет или номер в гостинице на сайте за рубли - например 25 тыс. А в выписке банка - 26 тыс.

Страдают клиенты, а значит и банк - клиенты уходят или меньше пользуются картами банка.. Тем более, что до совершения операции совершенно неочевидно, будет ли иметь место двойная конвертация или нет. А с картами других банков голова на эту тему не болит.

Вот такой комментарий я как-то получил от авилинии:

Авиакомпания ____ предполагает, что разница между списанной с Вашего счета суммой и суммой операции вызвана отклонением процедуры, выполняемой банком при снятии денег, от инструкции компании VISA по Программе сотрудничества с международными авиалиниями.

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