Принято
Улучшение реализации реферальной программы "Приведи друга"
На данный момент бонусы за приглашённых друзей сваливаются кучей без персонализации каждого начисления, т.е. непонятно, за кого был начислен бонус. Было бы неплохо реализовать в приложении раздел с приглашенными друзьями с отображением их текущего статуса (карта заказана, карта доставлена, покупка совершена, бонус начислен), как у Рокетбанка или Тинькофф Банка.
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Комментарии 4
Роман, а как на данный момент можно узнать, за кого именно начислен бонус по приглашению, если в приложении отображен только сам факт поступления 500 руб, например? Предоставят ли такую информацию в чате или нужно делать какой-то запрос?
Походу только ждать реализации...