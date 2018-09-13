Подписаться на идею Partizan63

Принято

Улучшение реализации реферальной программы "Приведи друга"

На данный момент бонусы за приглашённых друзей сваливаются кучей без персонализации каждого начисления, т.е. непонятно, за кого был начислен бонус. Было бы неплохо реализовать в приложении раздел с приглашенными друзьями с отображением их текущего статуса (карта заказана, карта доставлена, покупка совершена, бонус начислен), как у Рокетбанка или Тинькофф Банка.

4