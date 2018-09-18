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Отклонено

Снятие наличных с кредитки

Я понимаю что банк обезопасил себя тем что сделал запрет на снятие наличных.

Но может всё таки сделать снятие хотя бы для постоянных пользователей как минимум год с хорошей репутацией?



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