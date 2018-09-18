Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Volonden
18.09.2018 16:37 #
Отклонено

Снятие наличных с кредитки

Я понимаю что банк обезопасил себя тем что сделал запрет на снятие наличных.
Но может всё таки сделать снятие хотя бы для постоянных пользователей как минимум год с хорошей репутацией?
5

Комментарии 5

Тинькофф Банк
#
Здравствуйте.

Снятие наличных разрешено с кредитных карт. Уточните, пожалуйста, почему решили, что запрещено?

С уважением,
Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк
#
18.09.2018 в 16:46 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Volonden
#
Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте.

Снятие наличных разрешено с кредитных карт. Уточните, пожалуйста, почему решили, что запрещено?

С уважением,
Тинькофф Банк.


С огроменными процентами? Я не считаю что таким образом банк одобрил снятие наличных. В других банках наличные можно снимать без всяких процентов, которые кстати капают каждый день, и это не нормально.
Тинькофф Банк
#
Volonden пишет:
Тинькофф Банк пишет:
Здравствуйте.

Снятие наличных разрешено с кредитных карт. Уточните, пожалуйста, почему решили, что запрещено?

С уважением,
Тинькофф Банк.


С огроменными процентами? Я не считаю что таким образом банк одобрил снятие наличных. В других банках наличные можно снимать без всяких процентов, которые кстати капают каждый день, и это не нормально.


Проценты - условие тарифа, как и отсутствие беспроцентного периода по таким операциям. Пока менять в этой части ничего не планируем. В будущем исключать изменений, конечно, не будем. Рекомендуем следить за новостями. Спасибо за обратную связь.

С уважением,
Тинькофф Банк.
Тинькофф Банк
#
18.09.2018 в 17:21 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.