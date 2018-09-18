Снятие наличных с кредитки

Тинькофф Банк 18.09.2018 16:46 # Здравствуйте. Снятие наличных разрешено с кредитных карт. Уточните, пожалуйста, почему решили, что запрещено? С уважением, Тинькофф Банк. 0
Комментарии 5
Снятие наличных разрешено с кредитных карт. Уточните, пожалуйста, почему решили, что запрещено?
С уважением,
Тинькофф Банк.
С огроменными процентами? Я не считаю что таким образом банк одобрил снятие наличных. В других банках наличные можно снимать без всяких процентов, которые кстати капают каждый день, и это не нормально.
Проценты - условие тарифа, как и отсутствие беспроцентного периода по таким операциям. Пока менять в этой части ничего не планируем. В будущем исключать изменений, конечно, не будем. Рекомендуем следить за новостями. Спасибо за обратную связь.
С уважением,
Тинькофф Банк.