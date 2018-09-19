На рассмотрении

Название переключателя для покупок в рассрочку везде

Сейчас в приложении в пункте меню карты "Настройки" один переключатель "Использовать собственные средства".

Так как планируется реализовать возможность оплаты покупок не у партнёра за счёт кредитного лимита предлагаю В пункте "Настройки" сделать не переключатель, а подпункт "Использование средств", в котором сделать разделы "Покупки в магазинах-партнёрах", "Покупки в остальных магазинах", "Снятие наличных". В каждом разделе сделать переключатель "Собственные средства - Заёмные средства (Лимит рассрочки)". При установке переключателя запрашивать подтверждение выбора, в окне такого запроса уведомлять о тарифах и условиях выбранной опции.

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