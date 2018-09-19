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На рассмотрении

Переключатель для покупок не у партнеров

Узнал что ваш банк собирается реализовать возможность расплачиваться за счет лимита за пределами партнерской сети. Есть пара мыслей на данный момент:



Я бы перенес блок с настройками ниже, в ряд где есть кнопки внести и история, поместил бы его справа.



Внутри бы оставил переключатель использовать собственные средства. В случае если он выключается, то ниже становится видимым переключатель Покупки во всех магазинах, соответственно при его активации становится доступна новая опция.



Рядом со всеми переключателями нужно разместить кнопку с иконкой информация, при нажатии которой во всплывающем окне будет отображаться вся нужная и полезная информация.



Также ниже я бы добавил возможность управления лимитами покупок и лимитами на снятие наличных в месяц вне зависимости от того выбраны собственные средства или кредитные.

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