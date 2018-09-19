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На рассмотрении

Название переключателя для подключения рассрочки в любом магазине

> Скоро вы сможете расплачиваться за счет лимита рассрочки карты Халва абсолютно в любом магазине!

Однако, т.к. еще не все магазины имеют договор с Халвой по программе рассрочки, то такая операция будет производиться с небольшой комиссией.

Как бы вы хотели назвать переключатель, который будет включать данную опцию?



Мое предложение:

"Использовать рассрочку во всех магазинах"

Все покупки - только заемными средствами. При покупках не у партнеров банка взимается комиссия ХХ% от суммы покупки.

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