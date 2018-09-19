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Аватар rainsta
19.09.2018 16:55 #
На рассмотрении

Название переключателя.

1) Использовать всегда. 2)Покупай где хочешь. 3)Покупай везде. 4) Плати везде. 5) Использовать везде. 6) Покупай у всех. 7) Использовать на полную smile8) Любой магазин за процент.
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Комментарии 3

Galex66
#
7) Использовать на полную
Роман Мазетов
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19.09.2018 в 18:32 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
vshsv
#
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