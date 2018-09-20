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Аватар Алексей (leo48)
20.09.2018 13:51 #
На рассмотрении

Переключатель включения опции оплаты картой Халва абсолютно в любом магазине

Переключатель, который будет включать опцию оплаты карты Халва абсолютно в любом магазине предлагаю назвать "Включить оплату у непартнеров". Рядом с текстом добавить строку "Что такое оплата у непартнеров?". При ее выборе должно появляться окно с подробной расшифровкой условий оплаты (по аналогии с имеющейся строкой "Что такое баллы Халва?" при выборе меню "Баллы" в мобильном приложении).
2

Комментарии 2

Роман Мазетов
#
21.09.2018 в 10:11 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
exterminator
#
Ваше название бессмысленное, оплата у непартнеров работает и без всяких переключателей, речь идет о рассрочке вне партнерской сети
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