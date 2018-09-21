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Аватар Денис Азаматов (azdens)
21.09.2018 23:21 #
Принято

Предложения для мобильного приложения "Халва"

1. [android] Было бы удобно, если у приложения появился виджет - "Баланс", чтобы всегда на главном экране видеть доступные средства. Информацию там можно собирать или из входящих смс о балансе, или из самого приложения.
2. Хотелось бы видеть красивую инфографику о доходах и расходах по карте за отчетный период с классификацией расходных платежей.
3. У вас очень неудобные приложения для переводов средств и оплаты платежей (чатбанк и прочее), поэтому хотя бы часть их функционала хотелось бы видеть в приложении "халва".
4. Предложение по названию переключателя для оплаты кредитными средствами в любом магазине: "Халва без границ" или "Безграничная Халва".
2

Комментарии 2

Роман Мазетов
#
24.09.2018 в 16:29 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Роман Мазетов
#
10.10.2018 в 14:52 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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