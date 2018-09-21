Принято

Предложения для мобильного приложения "Халва"

1. [android] Было бы удобно, если у приложения появился виджет - "Баланс", чтобы всегда на главном экране видеть доступные средства. Информацию там можно собирать или из входящих смс о балансе, или из самого приложения.

2. Хотелось бы видеть красивую инфографику о доходах и расходах по карте за отчетный период с классификацией расходных платежей.

3. У вас очень неудобные приложения для переводов средств и оплаты платежей (чатбанк и прочее), поэтому хотя бы часть их функционала хотелось бы видеть в приложении "халва".

4. Предложение по названию переключателя для оплаты кредитными средствами в любом магазине: "Халва без границ" или "Безграничная Халва".

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